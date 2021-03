Ghoulam, che calvario: ginocchia maledette, è il quinto lungo stop negli ultimi 40 mesi

Non trova pace Faouzi Ghoulam. Ormai sono passati più di tre anni da quella notte di Champions League contro il Manchester City, alla vigilia della quale il terzino algerino era considerato uno dei migliori al mondo e fondamentale per lo sviluppo - ancora oggi - della manovra del Napoli. Quella serata maledetta, il 2 novembre 2017, gli causò la prima rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Soltanto il primo di una lunga serie di guai fisici che l'hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco.

GINOCCHIA MALEDETTE - Il crociato prima, la rotula poi. La frattura dell'osso del ginocchio, nella stessa stagione, durante il suo percorso di recupero, fu una vera beffa ed è da lì che fu presa la decisione di operarsi una seconda volta nel luglio del 2018, per provare a tornare nella condizione migliore. I primi tre lunghi stop, seguiti poi da quello della stagione passata, caratterizza da misteriosi guai muscolari che di fatto non gli hanno permesso di esser preso in considerazione da Rino Gattuso. Quest'anno aveva già contratto il Covid-19, adesso questo, a 40 mesi di distanza dalla prima volta: una nuova rottura del legamento crociato, all'altro ginocchio, che gli vale il quinto dramma di una carriera a dir poco maledetta.