Giallo tamponi Leicester, Asl Napoli 1: "Notificato l'invito per i test antigenici, ma se non vogliono..."

Altro capitolo della saga tamponi Leicester. Ad ormai un paio d'ore al fischio d'inizio della sfida d'Europa League contro il Napoli, l'ASL Napoli 1 chiarisce la sua posizione e fa capire - tramite una nota diramata alla stampa - di non aver obbligato il sodalizio inglese ad effettuare nuovi tamponi, oltre quelli già previsti dal protocollo UEFA

"Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, in merito alla partita di questa sera Napoli-Leicester, ha notificato alla squadra l'invito ad effettuare dei tamponi antigenici. Il medico della squadra sta valutando se farli in base alla indagine epidemiologica che hanno già fatto loro. Il nostro è solo un invito per una maggiore sicurezza. Pertanto se il loro medico ritiene sufficiente la loro indagine epidemiologica e non ritiene di dover effettuare i tamponi, non saranno eseguiti in quanto quello del nostro Dipartimento di Prevenzione è solo un invito per una maggiore precauzione".