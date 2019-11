Giuntoli a Sky: "Dura senza il condottiero, ma la squadra è serena! Abbiamo subito torto grave"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, dopo il ricorso respinto per la squalifica di Ancelotti e a pochi minuti dalla sfida alla Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Senza il condottiero è sempre difficile, siamo dispiaciuti. Andiamo avanti, ci sarà Davide a guidare la squadra. Quello che abbiamo fatto in questi giorni? La comunicazione esterna è stata di reclamo perché abbiamo subito un torto molto grave, ma all'interno abbiamo cercato di lasciare sereni i ragazzi e pensare appunto di riversare in campo questa cattiveria".