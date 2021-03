Hamsik lascia il Dalian e va in Svezia: svelato il motivo del cambio squadra

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik è pronto per una nuova avventura. A giugno ci sarà l’Europeo e Hamsik vuole arrivare pronto sotto il profilo della condizione fisica. Dopo l’esperienza in Cina al Dalian con 45 presenze e 5 gol lo slovacco sembrava destinato al ritorno allo Slovan Bratislava e, invece, lunedì dovrebbe firmare con l’Ifk Goteborg. Gli accordi sono stati raggiunti. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.