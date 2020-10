CdM annuncia: "Insigne sarà in campo giovedì con l'Az Alkmaar"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno annuncia: "Insigne ha lavorato in gruppo per l’intera seduta d’allenamento, giovedì sarà in campo, si valuterà se dal primo minuto o per uno spezzone di gara". Dunque, il capitano è già pronto al rientro. Il quotidiano aggiunge: "Il capitano è un titolarissimo, Gattuso è a quota 32 partite sulla panchina del Napoli, e si è affidato dal primo minuto ad Insigne in 28 gare (soltanto 3 le esclusioni per scelta tecnica). Insigne ha rappresentato il punto di riferimento nella scorsa stagione per la rivoluzione Gattuso".