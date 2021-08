CdM - Corsa al mediano: i tre profili seguiti da Giuntoli

Cristiano Giuntoli allla ricerca di un mediano per rinforzare il centrocampo negli ultimi giorni del calciomercato. Tanti i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane, col cerchio che in queste ore che sembra chiudersi attorno a Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che il Napoli aveva seguito anche la scorsa estate con grande attenzione.

A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno conferma che ii club stia lavorando proprio per intervenire in quella zona del campo: "Sul mercato Giuntoli lavora su Amrabat, senza tralasciare alcune piste estere come Berge dello Sheffield United e Youssouf del Sant Etienne" si legge sul quotidiano.