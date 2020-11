CdM - ADL può affiancare un altro legale a Grassani nel ricorso al Coni: i dettagli

La partita più importante riguarda il caso Juventus-Napoli, s’attende la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che svela un'importante novità in merito al terzo grado di giudizio della giustizia sportiva che il Napoli vuole interrogare sulla questione: "Il Napoli sta pensando di rinforzare il pool legale per questa battaglia, affiancando all’avvocato Grassani un profilo diverso, magari un amministrativista considerando la complessità di questo grado di giustizia e l’ipotesi che poi si possa andare anche al Tar in caso di esito negativo.

Ci sarà prima il responso dell’indagine della Procura Federale sulle presunte violazioni al protocollo, si rischia il deferimento ma dal Napoli filtra serenità per aver rispettato le regole".