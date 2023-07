Cdm - Ieri summit di mercato: più che impostate le prime due operazioni

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ieri si è tenuto un summit di mercato

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ieri si è tenuto un summit di mercato, si va avanti su diversi fronti: per il ruolo di vice Di Lorenzo Garcia valuta Zanoli, intanto è già stata impostata la trattativa per l’arrivo di Faraoni in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. Garcia ha individuato Lucas Tousart dell’Hertha Berlino per il centrocampo che potrebbe arrivare anche a titolo definitivo in cambio di Demme per cui il Napoli, però, chiede circa 6 milioni di euro.