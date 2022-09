CdM - Il Man United si era spinto a 80mln, ma Osimhen-Ronaldo è saltato per un altro motivo

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile scambio tra Napoli e United: Cristiano Ronaldo in azzurro, Victor Osimhen in Inghilterra

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United: Cristiano Ronaldo in azzurro, Victor Osimhen in Inghilterra. Più soldi in favore di Aurelio De Laurentiis. Jorge Mendes ha provato a orchestrare un'operazione molto complicata, che alla fine è saltata. Perché? Lo spiega nel dettaglio il Corriere del Mezzogiorno:

"La questione Ronaldo si è fermata ai frequenti colloqui avvenuti durante l’estate tra De Laurentiis e Jorge Mendes, protagonista anche dell’affare Navas. Le condizioni poste dal presidente del Napoli non hanno convinto il Manchester United, che avrebbe potuto spingersi al massimo ad 80 milioni per Osimhen più il prestito di Cristiano Ronaldo con l’ingaggio pagato al 50%. Lo stipendio di Cr7 sarebbe comunque costato intorno ai 17 milioni lordi, troppi per il Napoli che si è mosso con la priorità di tagliare il monte ingaggi".