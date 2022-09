CdM - Il Napoli ha innovato con meno soldi: bravo ADL, un progetto in stile Silicon Valley

Elogio al Napoli e al suo rinnovamento sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Elogio al Napoli e al suo rinnovamento sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. In un editoriale si legge che, come avvenuto nella Silicon Valley, Aurelio De Laurentiis ha saputo innovare spendendo meno soldi, svecchiando la rosa e prendendo dei giovani importanti: "Spesso molto costosi, appagati, non più così incoscienti e arditi da tentare di andare oltre i limiti del conosciuto, che avevano quasi introiettato dentro di sé, accentandoli, i limiti storici della squadra e dell’ambiente, e che forse non credevano più di poterli davvero superare.

Al loro posto giovani semisconosciuti al grande pubblico, che costano molto meno, scelti tra l’altro bene perché si stanno rivelando bravissimi (e qui il merito va al management che l’imprenditore si è scelto). Ma, soprattutto, ragazzi in grado di andare oltre “lo stato dell’arte”, ricchi della loro «inesperienza», grazie al fatto che non sanno abbastanza del calcio italiano e di quello partenopeo per rassegnarsi all’idea che tanto qui a Napoli non si può vincere, perché non ci sono i mezzi e il fatturato di altre società (Sarri spiegava spesso così le sue sconfitte; e anche Spalletti ha commesso un errore analogo per scusarsi del pareggio con il Lecce)".