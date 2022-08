CdM - Incrocio Petagna-Simeone: ecco cosa blocca il doppio affare

C’è l’ostacolo della formula, il Napoli insiste affinché il Verona accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto

Petagna al Monza, Simeone al Napoli: ecco cosa manca per chiudere il doppio affare. Prova a fare chiarezza sulla questione l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Petagna ieri mattina si è allenato a Castel Volturno, non ha il via libera da De Laurentiis per trasferirsi al Monza perché l’assalto al Cholito non è ancora andato a segno.

C’è l’ostacolo della formula, il Napoli insiste affinché il Verona accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto, senza che l’investimento per Simeone diventi un obbligo. È probabile che il Verona ceda al pressing di Giuntoli anche perché e non sembrano esserci all’orizzonte altre pretendenti per il Cholito.