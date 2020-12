CdM - Osimhen, danni a tre nervi del braccio: il Napoli ha un piano per averlo al top con la Juve

C'è ancora un po' di incertezza circa i tempi di recupero di Victor Osimhen, fermato a metà novembre scorso da una lussazione alla spalla rimediata in nazionale e fuori dai giochi da ben 6 incontri. La situazione, dopo l'infortunio, s'è poi pian piano complicata e adesso il Napoli sta studiando una strategia per recuperarlo senza rischiare nulla, aiutandolo anche dal punto di vista psicologico. A sostenerlo è il Corriere del Mezzogiorno.

COMPLICAZIONI - Il quotidiano spiega che "Ci sono state delle complicazioni dopo la lussazione anteriore alla spalla destra, con danni a tre nervi del braccio. Il percorso di riabilitazione procede in maniera brillante ma c’è bisogno di altro tempo. Il rientro in gruppo avverrà in modo graduale, a gennaio 2021 prima per una porzione d’allenamento e poi per una seduta intera, e bisognerà gestire sotto il profilo fisico e mentale il ritorno al campo, alla contesa agonistica. L’obiettivo del Napoli è averlo al massimo della forma per metà gennaio, quando ci sarà anche la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus (20 gennaio 2021, ndr)".