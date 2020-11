CdM - Osimhen, nel 2018 problemi alla stessa spalla: il Napoli ha spinto per il rientro anticipato

Quand'era al Wolfsburg Victor Osimhen soffrì alcuni problemi alla spalla destra, la stessa che gli dà fastidio adesso dopo l'infortunio in nazionale. Ed è sicuramente anche per questo che "Il Napoli ha spinto affinchè Osimhen programmasse un rientro anticipato e non affrontasse ulteriori rischi", come scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nel 2018 non fu nulla di grave e si presume che la stessa situazione ci sia adesso: il Milan è nel mirino.