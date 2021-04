CdM - Prende quota Galtier: è tra i nomi più graditi da ADL per sostituire Gattuso

Tanti nomi per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Gattuso andrà via e la società pianifica il futuro sondando il terreno con diversi tecnici. Ce n'è uno nuovo che conduce in Francia. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rivela: "De Laurentiis si aspetta tanto da Osimhen e medita anche le soluzioni più opportune per valorizzarlo in futuro. A partire da queste riflessioni, ha preso quota l’allenatore del Lille Galtier tra i nomi più graditi per la panchina della prossima stagione".