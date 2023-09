CdS - Anche in Champions sarà emergenza difesa: Rrahmani salta il Real?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Jesus starà fermo per un po', probabilmente anche per la gara di Champions League con il Real Madrid, il 3 ottobre prossimo. E quindi l'emergenza in difesa potrà protrarsi anche oltre quel big match, perché anche Rrahmani potrebbe non farcela a recuperare A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Rrahmani si è arreso a Braga, dopo 13', e ieri ha scoperto che ne salterà tre, forse persino quattro, Real Madrid compreso: per scuotersi e anche per tentare (disperatamente) di esserci tra dieci giorni, in quel «Maradona» già pieno, il kosovaro ha cominciato immediatamente a curarsi, forse persino a invocare gli dei"