Cds - Anguissa, niente emozione per l'esordio: non è chiamato "Leone" per caso

Preferisce farsi chiamare Frank, ha chiarito Spalletti in conferenza stampa in riferimento ad André-Frank Zambo Anguissa, che questa sera esordirà da titolare nel match più sentito, contro la Juventus, appena tre giorni dopo aver messo piede per la prima volta nel centro sportivo di Castel Volturno. "Paura, emozione, mal di testa? Macché: lo chiamano il Leone mica per caso", scrive il Corriere dello Sport in merito all'uomo del giorno:

"Bisognerà lottare, correre per due o magari per tre considerando la situazione un po' così di tanti colleghi arrivati stanchi e anche in forte ritardo per impegni, coincidenze o questioni burocratiche. Da mercoledì, tra l'altro, ormai il jet-leg è un ricordo e il recupero dovrebbe essere completato. Non resta che giocare, insomma, e dimostrare il sangue caldo e lo spirito da lottatore che gli sono valsi il soprannome di Leone".