CdS annuncia: "Non solo Juan Jesus: si lavora al rinnovo di Rrahmani e Meret"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Kvaratskhelia che sarà il primo colpo della prossima estate, il Napoli lavora già in modo intenso sul mercato. Il secondo colpo virtualmente definito, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Mathias Olivera, ventiquattrenne terzino sinistro del Getafe e della Nazionale uruguaiana che sostituirà nella rosa Ghoulam (in scadenza). E ancora: il Napoli lavora sia al rinnovo di Juan Jesus, ormai davvero molto vicino dopo l'ottima stagione archiviata dal trentenne difensore brasiliano, nonché a quelli di Rrahmani e Meret. Tutte da decifrare le situazioni di Ospina e Mertens.