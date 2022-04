CdS - Kvaratskhelia ad un passo: ha già svolto parte delle visite mediche in una località blindata

Khvicha Kvaratskhelia è virtualmente del Napoli, accordo già raggiunto, ufficialità possibile solo alla riapertura del mercato

Khvicha Kvaratskhelia è virtualmente del Napoli, accordo già raggiunto, ufficialità possibile solo alla riapertura del mercato. Ma il giocatore ha già svolto una prima parte di visite mediche, lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per annunciare ufficialmente il colpo e depositare i contratti bisognerà attendere l'apertura del mercato e dunque il 1° luglio, ma gli accordi con il ventunenne trequartista georgiano sono già stati definiti nei punti e nelle virgole e il giocatore è stato anche sottoposto alle prime visite mediche. Andate in scena in una località blindata e di certo lontano da occhi indiscreti".