CdS - Assalto West Ham a uno tra Zielinski e Fabian: già pronto il sostituto

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski continua a declinare l'offerta degli Hammers. Che però insistono. In caso di cessione di un centrocampista, l'obiettivo è Barak del Verona. Il West Ham, tra l'altro, ci ha provato anche con Fabian (ieri in piscina a scopo preventivo): altro rifiuto. La situazione contrattuale di Ruiz, in scadenza 2023, resta complessa. Lo scrive il Corriere dello Sport.