CdS - Clamoroso Diego, presunto figlio chiede di riesumare il cadavere per eseguire il test del dna

Sono passati più di tre giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e in Argentina si continua ad investigare sulla sua morte. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono delle novità importanti sul Pibe de Oro, che non viene lasciato in pace neanche dopo la scomparsa. Il quotidiano spiega che un presunto figlio, che Diego avrebbe avuto con una modella, ha chiesto di riesumare il cadavere per avere il test del dna. Le nubi sulla vita del Dios si fanno sempre più fitte.