CdS - Con Milik si rischia il Callejon-bis: il Napoli vuole cederlo all'estero, spuntano 3 club

Arek Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e senza rinnovo rischia di andare via a zero il prossimo anno, proprio come accaduto per Callejon. Per questo il Napoli ha tutto l'interesse a cederlo quanto prima. Se non sarà alla Roma, allora si cercheranno acquirenti all'estero. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore piace a Siviglia, Chelsea e Tottenham. Sono giorni caldi.