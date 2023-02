Cds - Contro lo Spezia un cambio di formazione sembra già certo

Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, unico assente Ndombele, alle prese con una sindrome influenzale. Per quel che riguarda la formazione, Spalletti potrebbe cambiare qualcosa nel tridente: con Politano che scalpita dopo i 5 minuti collezionati a Salerno e la panchina con la Roma.