CdS - Definita la tournée durante il Mondiale: il Napoli andrà in Turchia

Il Napoli durante la sosta per il mondiale giocherà delle amichevoli in Turchia. Dopo l'indizio dato sabato dopo la sfida al Torino da Luciano Spalletti: "Nella tournèè che si andrà a fare durante il Mondiale chiederò di fare tre tempi di quarantacinque minuti o due amichevoli vicine", arrivano le prime conferme sulla sede di queste gare che gli azzurri giocheranno.

Così scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Definita, intanto, la sede della tournée all’estero in programma nel corso della sosta per il Mondiale: il Napoli volerà in Turchia, ad Antalya, per giocare qualche amichevole. A seguire, amichevoli al Maradona".