CdS - Due cessioni in difesa per acquistare il terzino: il piano per Emerson Palmieri o Firpo

C'è un po' di caos sulle corsie laterale del Napoli in difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro vorrebbe cedere sia Faouzi Ghoulam che Kevin Malcuit al fine di dare l'assalto poi ad un sostituto per la fascia sinistra. I principali obiettivi restano Emerson Palmieri e Junior Firpo e rispettivamente con Chelsea e Barcellona l'intenzione del Napoli sarebbe quella di imbastire un'operazione in prestito oneroso, in stile Bakayoko.