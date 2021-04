CdS - Elmas-Gattuso, caso rientrerà ma il macedone rischia l'esclusione: le ultime

Ci sarà Elmas, questa sera, contro la Lazio, dopo l'allontanamento dalla seduta di martedì a Castel Volturno? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il suo posto, oggi, anche quello della panchina, è in pericolo. Il caso è destinato a rientrare, come raccontano i precedenti con Lozano, Ghoulam, Allan o Mario Rui. Il dubbio su Elmas verrà sciolto stamattina quando ci sarà l'annuncio dei convocati per la sfida contro la Lazio.

Lo stesso Elmas, ieri, ha spento le polemiche con una foto social.