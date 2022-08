Cds - Fabian, il sostituto dipende da Raspadori: tutti i nomi e gli scenari

Il Psg deve presentare la propria offerta ufficiale per Fabian Ruiz, con il quale c’è un accordo - 5mln stagionali per un quinquennio

Il Psg deve presentare la propria offerta ufficiale per Fabian Ruiz, con il quale c’è un accordo - 5mln stagionali per un quinquennio - ma gli affari si chiudono tra società, scrive il Corriere dello Sport raccontando che dei 25 (più uno di bonus) non c’è stata ancora traccia: "Il Napoli sa che perderà Fabian tra un anno a parametro zero ed ha lasciato capire che questa ipotesi va scongiurata: il sì dello spagnolo al Psg rimuoverà un caso e potrebbe indurre a cercarsi un mediano di palleggio.

Se il Sassuolo si rassegna su Raspadori, il problema quasi non si pone: Zielinski verrà rigorosamente dirottato nella quaterna dei centrocampisti , da sottopunta ci andrebbe l’enfant-prodige, e la virata sul 4-2-3-1 diventerebbe probabile. Se l’opzione Raspadori dovesse cadere, allora a quel punto il mantra rimarrebbe il 4-3-3, Zielinski sarebbe un terzo di un centrocampo nel quale servirebbero sei interpreti e senza Fabian ne mancherebbe uno: quindi, largo a Ndombele (25) del Tottenham o anche a Barak (27) del Verona oppure - addirittura - a Szoboszlai (21)".