Cds - Gasperini, il preferito di ADL ha le finali e c'è fretta di programmare

"Il tecnico in cima alla lista a cui il presidente ha spedito anche un messaggio pubblico di enorme stima (datata), è sempre Gian Piero Gasperini"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il tecnico in cima alla lista a cui il presidente ha spedito anche un messaggio pubblico di enorme stima (datata), è sempre Gian Piero Gasperini, oggi alle prese con la finale di Coppa Italia". Sul Corriere dello Sport si scrive così del tecnico dell'Atalanta e di un possibile approdo sulla panchina del Napoli nonostante la Champions all'orizzonte con i bergamaschi:

"il suo rapporto con la Dea scadrà nel 2025 e ovviamente il club di Percassi non ha intenzione di arrendersi all’idea di liberarlo prima della scadenza. Insomma, il Gasp è aperto ad approfondire la proposta di Adl ma non potrà farlo prima di aver giocato le finali e concluso la maratona verso la prossima Champions in campionato. Già, la grande coppa: un buco nel futuro azzurro. Una competizione che avrà il suo peso, che significa prestigio: è lui il numero uno della lista per la panchina del Napoli , quasi fuori anche dalla Conference, ma le valutazioni sono notevoli. E il legame con l’Atalanta, ma soprattutto i programmi e le ambizioni della Dea, avranno certamente un peso specifico decisivo sulla scelta finale di Gasperini. L’attesa è inevitabile, non si può fare altrimenti, ma in questa fase rischia di diventare snervante perché il Napoli ha fretta di programmare il futuro con un nuovo leader al comando".