Cds - Il Napoli sembra già sfuggito di mano a Garcia: tensione ormai esplosa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli sembra sia (già) sfuggito di mano al proprio allenatore. Questa l'analisi dopo Bologna-Napoli del Corriere dello Sport oggi in edicola: "L’immagine trasparente di tensioni esplode nel momento in cui Garcia sostituisce ancora Kvaratskhelia (al 31′ della ripresa) e poi Osimhen (al 40′), quando c’è una partita complicata che ha bisogno di genialoidi pure fisici, capaci di spaccare una serata. Simeone in campo ma non per abbinarlo a Osi, semplicemente per sostituirlo. Uno più uno, cioè Kvara più Osi, fa zero conclusioni. Non è aritmetica, è il calcio".