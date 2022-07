CdS - In attesa di ADL, acquisti congelati: Ostigard pronto, sogno Dybala sullo sfondo

Il Napoli ha messo il mercato in stand-by, almeno per quanto riguarda le entrate, per un duplice motivo. Si attende De Laurentiis.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli ha messo il mercato in stand-by, almeno per quanto riguarda le entrate, per un duplice motivo: prima bisogna muoversi con le cessioni, e poi perché Aurelio De Laurentiis è negli States, rientrerà nei prossimi giorni e solo al suo ritorno si sbloccheranno varie situazioni. Ma quali sono questi possibili acquisti? Lo scrive il Corriere dello Sport: "Il difensore norvegese Østigard è pronto, mentre Deulofeu è congelato. E in fondo, legato all’epilogo della questione-Koulibaly, resiste il sogno argentino. Dybala, certo: tutti negano, ma il Napoli riflette seriamente".