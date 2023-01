Cds - In campo i titolarissimi: Spalletti ha un solo dubbio per la Roma

Spalletti punterà sulla formazione migliore e in campo si rivedranno quasi tutti i protagonisti del derby vinto contro la Salernitana

Spalletti domenica punterà sulla formazione migliore e in campo si rivedranno quasi tutti i protagonisti del derby vinto contro la Salernitana. Resistono pochi dubbi, uno di questi è in attacco, ma a destra, con Elmas che insidia Politano, si sistema - nelle gerarchie - più avanti di Lozano, si prenota per una maglia da titolare. Il macedone è in grande forma e Spalletti potrebbe sfruttare la sua esuberanza anche a destra. Lo scrive il Corriere dello Sport.