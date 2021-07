CdS - Infortunio Demme, interessamento del collaterale: ora altri esami

Per Diego Demme, infortunatosi dopo appena un quarto d'ora di Napoli-Pro Vercelli a causa di un durissimo intervento dell'attaccante dei piemontesi Comi, sono previsti altri esami nei prossimi giorni. Il centrocampista italo-tedesco era stato annunciato come una colonna per Luciano Spalletti, invece dovrà star fuori a lungo secondo il Corriere dello Sport:

"Diego ha rimediato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, e ciò significa che potrebbe e anzi dovrebbe esserci l’interessamento del collaterale. Nelle prossime ore, una volta assorbito l’ematoma, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire meglio l’entità del problema, escludere definitivamente il rischio di un intervento e definire i tempi di recupero. Che comunque saranno lunghi: un paio di mesi nella migliore delle ipotesi".