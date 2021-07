Cds - Ingaggio, durata e futuro: Insigne-ADL, a Castel di Sangro le loro ragioni

Nove giorni e poi il Napoli ritroverà Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport in merito al ritorno in campo del capitano dopo le vacanze ad Ibiza. Lunedì 2 agosto si aggregherà ai compagni di squadra e l'incontro con De Laurentiis a questo punto sarà inevitabilmente in programma in occasione del ritiro di Castel di Sangro, dove squadra e il presidente dal 5 agosto condivideranno un hotel di Rivisondoli per dieci giorni: "La chiacchierata capitano-presidente non è stata programmata, ma a Castel di Sangro sarà inevitabile guardarsi e spiegarsi. Spiegare le proprie intenzioni: in merito all'ingaggio, alla durata, alle esigenze reciproche; al futuro. I presupposti sono noti: Insigne aspira a un ritocco dello stipendio attuale da 5 milioni a stagione, o magari a gestire in autonomia i diritti d'immagine; e il Napoli, all'opera per abbattere il monte, aspira invece a un ritocco verso il basso. I contorni sono chiarissimi, certo: il fatto, però, è che il meglio di questa storia è tutto da scrivere".