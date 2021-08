Cds - Insigne, l'Inter non oltre i 15mln: a parametro zero invece Tottenham e Atletico

Tiene banco il futuro di Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport quest'oggi racconta che l'Inter non andrebbe in ogni caso oltre i 15mln di euro, tratta Zapata e Correa, e da gennaio potrebbe offrire al napoletano 7mln alla firma e quadriennale da 24mln netti. A parametro zero invece è una tentazione di molti, anche di Tottenham ed Atletico Madrid.