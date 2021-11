CdS - Insigne rifiuta 5mln (inclusi bonus) dal Napoli: già scelto il sostituto

Il Toronto in pressing su Lorenzo Insigne, ma la priorità del capitano è capire se ci sono ancora margini per rinnovare con il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la situazione: "L'offerta d'ingaggio di 3,5 milioni più 1,5 di bonus (massimo totale 5 milioni) non soddisfa il capitano". Insigne, dunque, spera di guadagnare di più, per questo non c'è ancora accordo. E anche per questo il Napoli ha già individuato il possibile sostituto: Boga del Sassuolo.