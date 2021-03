CdS - Koulibaly via e due ipotesi per la panchina: la strategia di ADL senza Champions

Il doppio piano di De Laurentiis prevede scelte diverse in base alla conquista della competizione europea. Se con la Champions si può sognare, con Allegri o Fonseca nomi caldi per la panchina al posto di Gattuso, con l'Europa League occhio al bilancio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, con l'Europa League, il presidente del Napoli punterebbe su profili di allenatori giovani, come Juric e De Zerbi, e sarà costretto a qualche cessione eccellente per ridurre il monte ingaggi. In lista di sbarco ci sarebbe ad esempio Koulibaly.