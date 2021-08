Cds - La Napul'è di Spalletti: 921 panchine, ma in azzurro la "più arrapante"

Si possono aver vissuto tante vite in 921 panchine, ma la prossima, fregandosene del dialetticamente corretto, è quella 'più arrapante', scrive il Corriere dello Sport in riferimento alle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "E aggirando qualsiasi cautela, sfuggendo alla retorica, scegliendo persino gli spigoli della sincerità, sussurrando liberamente, tra pennellate che sembrano appartenere a una gouache, ci sono i contorni d’una missione che prende nell’anima: «Questa città mi fa venire in mente, subito, quella di Pino Daniele, i suoi mille colori. E ho una squadra che mi mostrerà d’essere convinta della sua forza». La Napule è di Spalletti".