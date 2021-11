CdS - Mancini può pensare alla convocazione di Politano per gli spareggi Mondiali

Delusione Nazionale con gli spareggi playoff da affrontare per approdare ai Mondiali. Magari con qualche volto nuovo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad esempio, scrive che forse Mancini per le gare di marzo potrebbe pensare di convocare Matteo Politano che, per quanto sta facendo con la maglia del Napoli, meriterebbe una chance. Spalletti crede in lui e anche Mancini, prima o poi, dovrà prenderlo in considerazione. Per il bene dell'Italia.