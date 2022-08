CdS - Meret non rinnova più: lo cercano due club e c'è già il sostituto

Tutto da definire il destino di Alex Meret: il rinnovo fino al 2027 è praticamente pronto

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto da definire il destino di Alex Meret: il rinnovo fino al 2027 è praticamente pronto, ma l'inversione di rotta rispetto ai piani iniziali illustrati al suo manager, Pastorello, rimette in discussione l'epilogo. Con l'arrivo di Kepa, sempre più vicino, come scrive il Corriere dello Sport, il portiere per ora non rinnoverà: in attesa degli eventi. Richieste? Il Leicester e il Torino ci pensano. E se andasse via si punterebbe sullo svincolato Sirigu.