CdS - Mertens in stand-by: chiede biennale e lo cercano in Brasile, Qatar e Dubai

Tutto tace sul fronte Dries Mertens, il belga è in scadenza, non ha ancora rinnovato, è partito dopo la fine del campionato e non si è ancora accordato col presidente De Laurentiis. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli offre un contratto annuale con ingaggio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni, mentre lui punta a un biennale. Alternative? Lo corteggiano in Brasile, in Qatar e a Dubai.