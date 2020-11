CdS - Milik vuole andar via a gennaio: Roma e Inter le piste più concrete, la situazione

Vuole andar via a gennaio, Arkadiusz Milik, al fine di non perdere gli Europei con la Polonia e non giacere in tribuna per altri sei mesi. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante polacco non vuole restare fermo e cerca sistemazione. La Roma è ancora interessata e quell'accordo che c'era col Napoli in estate è ancora recuperabile, ovviamente con cifre da rinegoziare, ma presumibilmente le due società si incontreranno.

ALTERNATIVE - Oltre alla pista giallorossa, potrebbero riaprirsi altre due piste italiane e qualche opzione straniera. In Serie A la Fiorentina potrebbe riprovarci, ma soprattutto potrebbe aggiungersi l'Inter, alla ricerca di un vice-Lukaku. In Premier League, invece, c'era stato l'interesse di Tottenhan e Newcastle, ma un ritorno di fiamma sarebbe tutto da verificare.