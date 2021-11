CdS - Nandez resta sul taccuino del Napoli: servirà lo sconto del Cagliari

Il Napoli continua ad osservare con attenzione la situazione di Nahitan Nandez, centrocampista che potrebbe lasciare il Cagliari nei prossimi mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport, chiarendo che in ogni caso il club sardo dovrà abbassare le sue pretese per il calciatore che in estate aveva valutato 35 milioni.

"Dalla sfida in casa del Sassuolo alla ripresa, fino all’Epifania, ci saranno sette gare che saranno determinanti per il futuro della compagine isolana. E solo con una buona fetta di salvezza in tasca, o quantomeno con un forte segnale di ripresa, il club darà il suo benestare alla cessione. Le pretendenti, dopotutto, non mancano. Inter in testa, considerato che i nerazzurri non hanno mai perso di vista Nandez, ma non solo visto che sia il Napoli che la Roma restano vigili sul giocatore sudamericano" si legge.