CdS - Napoli si aggrappa a Insigne, ma i conti non tornano: il dato sui gol mancanti

Il Napoli si aggrappa anche al suo capitano, Lorenzo Insigne, per continuare a inseguire il sogno scudetto, anche se i numeri di questa stagione sono distanti dai suoi soliti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Insigne, 19 reti in Serie A nella stagione precedente e 14 alla ventottesima giornata, viaggia piuttosto a rilento. Dicevamo: 7 gol, di cui 6 su rigore e il primo su azione messo a segno con la Lazio alla ventisettesima. E ancora: 3 errori dal dischetto con il Venezia e il Torino al Maradona, e con la Fiorentina al Franchi. Insigne, ora, ha la possibilità di sfruttare le prossime dieci giornate per segnare quei gol che dovranno lanciare la rimonta del Napoli".