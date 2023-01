Cds - Oggi giorno libero e ADL invita squadra e staff a cena: svelato il menù

Oggi, approfittando del giorno libero, il presidente De Laurentiis ha invitato a cena la squadra e gli staff

Uniti in campo ma anche...a tavola. Oggi, approfittando del giorno libero, il presidente De Laurentiis ha invitato a cena la squadra e gli staff. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tutti insieme a tavola, si va di brace: cottura lenta e carne al sangue azzurro". Spalletti ha concesso un giorno di riposo alla squadra che si ritroverà domani in campo a Castel Volturno per preparare la partita di domenica contro lo Spezia.