Cds - Osimhen, c'è la prima offerta del Chelsea: ai 150mln ci arriva con due contropartite

TuttoNapoli.net

Il Chelsea vuole Osimhen e nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150-160mln della valutazione di ADL, è pronto a inserire anche Pulisic e Kepa. Lo scrive il Corriere dello Sport raccontando che per il momento il Napoli ascolta nonostante la priorità del presidente sia quella di confermare Osi e anzi addirittura di prolungare il contratto in scadenza nel 2025. L’ultima pagina di questa storia di mercato - si legge - potrà scriverla soltanto Victor e lui non ha alcuna voglia di rinunciare alla Champions ed il Chelsea guarda il quarto posto da una distanza siderale. Le altre pretendenti accreditate sono tutte in zona Champions: United, Liverpool, Psg, Real.





OSI CHAMPIONS. I primi movimenti intorno al capocannoniere della Serie A, insomma, prendono forma, ma De Laurentiis ha spiegato sin dalla notte dello scudetto di voler acquistare e non vendere. Di avere l’obiettivo di rinforzare la squadra e di estendere i confini del Napoli con un americano e un giapponese: il centrocampista Kamada, svincolato dall’Eintracht, è un obiettivo concreto. Il presidente vuole vincere ancora in Italia e vuole anche provare l’assalto alla Champions. Che, per inciso, è proprio il parametro decisivo in chiave Osimhen: se DeLa ricevesse la famosa proposta indecente e irrinunciabile, Osi non accetterebbe una destinazione fuori dal pianeta della grande coppa. Anzi, lui quelle notti vuole viverle in copertina: un po’ quello che un’estate fa il suo manager, Roberto Calenda, spiegò nel bel mezzo della suggestione Ronaldo al Napoli-Osimhen al Manchester United immaginata da Mendes e mai realizzata.