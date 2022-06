CdS - Pressing Gattuso su Politano, ma ADL non fa sconti: serve offerta giusta per cederlo

Politano ha un contratto fino al 2024 e dunque servirà l'offerta giusta per convincere la società a cederlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano ha chiesto la cessione. L'esterno, appena tre gol nell'ultimo campionato, ha capito che il prossimo anno, restando a Napoli, potrebbe avere ancora meno spazio. Un rischio che non vorrebbe correre. Hanno chiesto informazioni il Valencia di Gattuso, che sarebbe felice di ritrovarlo, ma anche Lazio, Milan e Fiorentina. Per ora si tratta di semplici chiacchierate esplorative. Politano ha un contratto fino al 2024 e dunque servirà l'offerta giusta per convincere la società a cederlo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.