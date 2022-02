Cds - Resistono due ballottaggi: le ultime di formazione verso il Venezia

Ieri Ospina s'è allenato regolarmente dopo aver saltato l'ultima con la Colombia per un'intossicazione. Per il Corriere dello Sport è inevitabile rilanciare il classico dualismo dei pali con Meret, al momento ritenuto in vantaggio rispetto al collega. Per il resto secondo il quotidiano non ci sono particolari dubbi di formazione: "Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. Confermata anche la coppia di centrocampo: in mezzo, a giostrare in regia, ci saranno Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielisnki a fare l'ago tattico e a galleggiare tra le linee. Insieme con Piotr, a definire la linea di trequarti toccherà a Politano e Insigne, di nuovo titolare dopo due partite. Da centravanti, Osimhen è favorito su Mertens".