CdS - Retroscena Boga: il Napoli lo voleva a gennaio, l'Atalanta ha fatto prima

© foto di www.imagephotoagency.it

Jeremie Boga sarà uno dei protagonisti della sfida di domenica tra Atalanta e Napoli. L'esterno piaceva tanto al Napoli a gennaio, lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Considerato il prezzo di saldo esposto dal Sassuolo - la valutazione del giocatore era passata dai 40 ai 25 milioni di euro nel giro di pochi mesi -, la proprietà partenopea aveva avviato i contatti con Carnevali per capire la fattibilità dell'operazione, anche perché serviva trovare un vice-Insigne, già con le valigie in mano verso Toronto. I nerazzurri però sono stati più rapidi grazie alle trattative già avviate in estate per volere del Gasp".