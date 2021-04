CdS - Rinnovo Insigne bloccato: il tormentone che rischia di diventare tormento

Lorenzo Insigne e il Napoli, una storia d'amore nata quando l'attuale capitano azzurro aveva 15 anni e che va avanti da altrettante stagioni. E che, almeno secondo quello che raccontano le due parti in causa, non sembrerebbero avere intenzione di separarsi. Ma il contratto in scadenza a giugno 2022 apre ad altre riflessioni e la trattativa viene definita così oggi in edicola dal Corriere dello Sport:

"L'uomo del futuro senza futuro, per il momento: è destinato a diventare un tormentone, anzi già lo è, ma la storia del rinnovo bloccato rischia di diventare anche un tormento. [...] Trentesimo compleanno, Europeo con la maglia numero 10 della Nazionale e poi il punto interrogativo. Il rinnovo del contratto: in scadenza il 30 giugno 2022 e per il momento ancora bloccato".