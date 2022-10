CdS - Simeone scalpita: può tornare dal 1' con l'Ajax, Spalletti non ha ancora deciso

Sono tutti titolari, ma tra Raspadori e Simeone domani partirà dal primo minuto solo un centravanti

Sono tutti titolari, ma tra Raspadori e Simeone domani partirà dal primo minuto solo un centravanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Simeone, dall'inizio a Glasgow e poi in panchina contro Milan e Torino, potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto con Raspadori che, come in Scozia, vorrà prenotare nella ripresa una mezz'ora di fuoco (condita contro i Rangers dal primo gol in Champions). L'argentino si candida, dopo l'iniziale panchina di sabato, a ritrovare una maglia dal primo minuto nella competizione dove ha cominciato ad esaltarsi".