CdS su ADL: "Col tweet è 'corso' sotto la curva coi calciatori. E' felice e orgoglioso"

Aurelio De Laurentiis ha twittato subito dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

Aurelio De Laurentiis ha twittato subito dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il presidente esulta via Twitter; cinguetta, canta, esplode e corre con la squadra e con Spalletti sotto la curva a esultare per il gol di Fabian. Una cometa, una perla andalusa liftata e di bellezza rara che ha lanciato la squadra verso la grande partita con il Milan. De Laurentiis è un presidente felice e orgoglioso come tutti i tifosi".